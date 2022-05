Ennesimo (spettacolare) incidente in corso Europa

Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dei due mezzi, in corso Europa. È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 4 maggio 2022.

Sul posto è intervenuta la polizia locale. Nessuna delle persone coinvolte è stata portata in ospedale. Stando ai primi rilievi pare che uno dei due veicoli, un'auto e un mezzo da lavoro, sia finito nella carreggiata opposta.

Qualche ripercussione sul traffico diretto verso Nervi. L'incidente è avvenuto all'altezza della chiesa di San Pietro. In questo periodo, in concomitanza con Euroflora, nel tratto dal cavalcavia dell'autostrada a Nervi vige il limite dei 30 chilometri all'ora.