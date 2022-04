Incidente in corso Europa, Smart finisce contro auto parcheggiate

Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, nel primo pomeriggio di giovedì 21 aprile 2022 in corso Europa, all'altezza di piazza Nievo, in direzione Nervi. Il conducente di una Smart (ma potrebbe anche essere una donna, il 118 non ha saputo dirlo) ha perso il controllo del mezzo e ha urtato un'auto parcheggiata, che a sua volta è finita addosso a quella davanti.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso. Mentre il ferito veniva portato, in codice giallo per dinamica, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, gli agenti si sono occupati di contattare i proprietari dei veicoli parcheggiati, rimasti danneggiati.

Da chiarire la dinamica dell'incidente. Qualche ripercussione sul traffico in direzione Nervi e anche verso il centro per via dei curiosi, che rallentano per vedere cosa è successo.