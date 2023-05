Auto ribaltata in corso Europa, bimbo di 40 giorni in codice rosso

Ancora un incidente stradale in corso Europa con un'auto finita ribaltata. La donna al volante non ha riportato conseguenze particolari, mentre un bimbo di 40 giorni di vita è stato portato in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell'istituto Gaslini, ovvero le sue condizioni non sono state giudicate gravissime, ma il codice rosso gli permetterà di avere la precedenza al pronto soccorso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.20 di martedì 30 maggio 2023 all'altezza del semaforo di via della Piazzetta, poco dopo lo stadio Carlini, procedendo verso Nervi. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale, automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Rossa.

Forti ripercussioni sul traffico con la chiusura delle due corsie destinate ai veicoli privati e deviazione sulla corsia del bus.

Notizia in aggiornamento.