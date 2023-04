Perde il controllo della moto e si schianta contro un furgone parcheggiato

Ricoverato in punto di rianimo del Pronto Soccorso dalle 6.20 di stamani, domenica 23 aprile, l’uomo di 46 anni caduto in moto in corso Europa. Le sue condizioni sono in miglioramento rispetto a quando è stato portato all'ospedale San Martino.

L'uomo ha perso il controllo della moto su cui viaggiava e si è andato a schiantare contro un furgone posteggiato, riportando gravi traumi.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi, con i medici del 118 e la Croce Gialla che hanno trasportato l’uomo incosciente all'ospedale.