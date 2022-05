Pullman Flixbus si schianta contro una pensilina: sette feriti

Incidente nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 maggio 2022 in corso Europa. Per cause in via di accertamento l'autista di un pullman Flixbus ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro la pensilina della fermata dell'autobus, all'altezza dell'ospedale San Martino, in direzione centro.

Sul posto è intervenuto il personale del 118: sei i feriti su una cinquantina di passeggeri a bordo, il più grave è stato trasportato in codice rosso al San Martino, gli altri tutti in codice giallo, uno al Galliera e gli altri sempre al San Martino. Il pullman, dopo l'incidente, ha avuto anche un principio di incendio, sono quindi intervenuti i vigili del fuoco.

I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e, grazie all'uso dell'autogrù, lo hanno spostato in zona sicura dove il carro soccorso lo potrà rimuovere. Nelle operazioni di spegnimento è stato anche lievemente ferito un vigile del fuoco, anche lui è trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino.

In corso Europa è intervenuta anche la polizia locale ricostruire la dinamica dell'incidente e per la bonifica dell'area dalle sostenze oleose presenti sulla carreggiata, danneggiato anche un semaforo. Le pattuglie hanno lavorato fino alle prime ore della mattinata.