Incidente in corso Gastaldi e olio in strada, traffico in tilt zona San Martino

Traffico in tilt nel pomeriggio di lunedì in zona San Martino a causa di un incidente che ha causato lo sversamento di olio sulla strada.

L’incidente non ha causato feriti, ma l’olio rimasto sulla strada ha costretto la polizia Locale a deviare il traffico per bonificare, con rallentamenti pesanti al traffico e preoccupazione da parte dei residenti.

Intorno alle 16 una lunga coda si era formata in corso Europa, con ripercussioni anche in via Lagustena e in via Borgoratti.