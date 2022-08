Grave incidente in corso Europa, sospetta lesione alla colonna per un motociclista

Grave incidente poco dopo le 10 di martedì 9 agosto 2022 in corso Europa all'altezza dello stadio Carlini in direzione centro. A scontrarsi sono state un'auto e una moto. Come sovente capita in questi casi, ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa, l'automedica Golf 1 e la polizia locale per i rilievi del caso. Il ferito, un uomo di 65 anni, potrebbe avere subito una lesione alla colonna vertebrale. Stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del vicino ospedale San Martino.

Ripercussioni sul traffico finché i mezzi incidentati non sono stati rimossi dalla carreggiata. L'incidente, la cui dinamica resta da chiarire, è avvenuto poco prima del velox per il controllo della velocità.