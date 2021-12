Ancora un'auto cappottata in corso Europa

Un'auto si è cappottata in corso Europa, poco prima dell'incrocio con via Isonzo mentre era diretta verso Levante.

La chiamata di soccorso è stata girata ai vigili del fuoco e al 118; in un primo momento sembrava che una persona fosse rimasta incastrata all'interno ma, giunti sul posto, i pompieri hanno trovato le due persone che erano a bordo fuori dall'auto e in buone condizioni di salute. Ai vigili del fuoco spetterà, dunque, rimettere su quattro ruote la macchina.

Le cause del ribaltamento non sono ancora note ma sono presenti anche gli agenti della polizia locale sezione infortunistica, proprio per effettuare i rilievi dell'incidente.