Ancora un incidente in corso Europa: camioncino dell’Amiu si ribalta

Un camioncino dell'Amiu si è ribaltato ieri sera in corso Europa.



L'incidente è avvenuto, intorno alle 20, all'altezza della Farmacia Europa in direzione levante. Illeso il conducente che è uscito dal mezzo in autonomia ma che è stato comunque ricoverato al San Martino in codice giallo per accertamenti.

Nel mirino dei residenti, che hanno sentito lo schianto dalle finestre, c'è ancora una volta lo "spigolo" della pensilina del bus che, in seguito all'urto, avrebbe fatto sollevare sulle due ruote laterali il mezzo facendolo ricadere a terra sulla fiancata.

Ma dell'esatta dinamica se ne sta occupando la sezione infortunistica della polizia locale, per quello che è l'ennesimo incidente in una strada, corso Europa, certificata come una delle più pericolose della città.

Sul posto anche i vigili del fuoco per rimettere su quattro ruote il camioncino.