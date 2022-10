Perde il controllo dell'auto, sbatte contro la pensilina del bus e si ribalta

Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 ottobre 2022, intorno all'una e mezza, una donna ha perso il controllo della propria automobile andando a sbattere contro la pensilina del bus. Il veicolo si è ribaltato e ha finito la sua corsa sul tetto.

La conducente è rimasta appesa alle cinture di sicurezza e i vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli hanno provveduto a tagliarle in modo da far scivolare la persona sulla barella.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale per accertamenti mentre la polizia locale si è occupata della gestione del traffico e degli accertamenti sulle cause dell'incidente, l'asfalto era bagnato dalla pioggia.