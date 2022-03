Auto ribaltata nella notte in corso Europa

Incidente nella notte in corso Europa dove un'auto si è ribaltata poco prima dello stadio Carlini, provenendo da Nervi.

Per motivi ancora da accertare, chi era alla guida ha perso il controllo mezzo che è finito con le ruote all'aria. In quel punto, in cui la strada si restringe, il limite di velocità è fissato a 30 km/h.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere in carreggiata l'auto, una pattuglia della polizia locale sezione infortunistica per i rilievi del sinistro e un'ambulanza.

Gli occupanti del veicolo, due persone, sono state ricoverate in codice giallo all'ospedale San Martino.