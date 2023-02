Auto cappottata, 40enne in codice rosso all'ospedale

Intorno alle ore 6:30 di domenica 26 febbraio 2023 un'automobile con a bordo diverse persone si è ribaltata all'altezza di via Shelley in direzione levante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 con ambulanze della Croce Verde Quarto e Croce Gialla e l'Automedica Golf 1. Una donna di 40 anni è rimasta ferita, ha riportato un trauma cranico e dopo i primi soccorsi sul posto è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa del 118 non ci sarebbero altri feriti.

Presente in corso Europa anche la Polizia Locale per regolare il traffico e accertare la dinamica dell'incidente, segnalati rallentamenti. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza del tratto di strada coinvolto dal sinistro, l'auto è stata rimossa con il carro attrezzi intorno poco prima delle 9:30. Corsia degli autobus ancora chiusa intorno alle ore 10:30.