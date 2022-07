Investito da un'auto, 28enne in ospedale

Un giovane di 28 anni è stato investito da un'automobile intorno alle 20:40 di giovedì 14 luglio 2022 in corso Buenos Aires alla Foce.

È stato soccorso da un'ambulanza della Croce Verde Genovese e trasportato all'ospedale Galliera, inizialmente in codice rosso, poi declassato a giallo, con diversi traumi, ma fortunatamente non in gravi condizioni.

Intervenuta anche la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.