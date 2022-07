Rimane sospeso nel vuoto, corriere salvato a Cogoleto

Attimi di paura a Cogoleto dove un corriere è stato salvato da polizia locale e vigili del fuoco dopo essere rimasto sospeso nel vuoto con una ruota del suo furgone.

È successo nell'entroterra, in località Freixe, nel tardo pomeriggio di mercoledì: l'uomo che lavora per una ditta di spedizioni, alla guida del suo mezzo, è rimasto sospeso sopra un dirupo a causa di una manovra errata percorrendo una strada stretta e non riusciva più a muovere il mezzo per il rischio di cadere nel vuoto. Così sono stati attivati i soccorsi e sul posto sono arrivati gli agenti della locale che hanno chiamato in supporto i vigili del fuoco.

Il mezzo è stato riposizionato in carreggiata. Fortunatamente, nessun ferito.