Tir incastrato in via Coronata

Disagi in tarda mattinata in via Coronata per un tir rimasto incastrato intorno alle 12:20 di sabato 25 marzo 2023. Il mezzo pesante ha di fatto bloccato la strada e di conseguenza anche la viabilità verso il quartiere sulle alture di Cornigliano.

La polizia locale è intervenuta immediatamente con due pattuglie, dopo oltre 20 minuti di manovre l'autista, probabilmente ingannato dal navigatore satellitare, è riuscito a liberare il mezzo.

La strada è stata riperta al traffico intorno alle 12:45.