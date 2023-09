Camion incastrato nel tunnel: traffico in tilt

Traffico in tilt nella zona di Cornigliano per un camion che è rimasto incastrato in uno dei due tunnel che da via San Giovanni d'Acri porta alla strada Guido Rossa.

Sul posto, intorno alle ore 9:45 di mercoledì 6 settembre 2023, è intervenuta la polizia locale con le proprie pattuglie. Inevitabili i disagi, anche se è stato creato un doppio senso alternato che ha dato parzialmente respiro alla viabilità.

La situazione, secondo quanto riferisce la centrale operativa intorno alle ore 10:40 non è ancora risolta, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di disincastrare l'autocarro e liberare la strada.