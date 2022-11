Sfilza di incidenti in città, traffico bloccato, strade chiuse e cinghiali sulle corsie

Mattinata complicata a Genova, dove si registra una sfilza di incidenti ma anche la presenza di alcuni cinghiali sulle strade.

Alle 7,19 sono stati individuati cinghialik sulla carreggiata in via Carrara, e la polizia locale consiglia la massima attenzione.

Per le 7,22, incidente in via Albaro ai danni di un pedone, una donna di 70 anni portata in ospedale al San Martino in codice giallo: sul posto polizia locale, Croce Gialla e automedica del 118 Golf 1.

Poco dopo, verso le 7,40, incidente in sopraelevata in direzione levante (risolto dopo le 8) con rallentamenti.

Riscontrati rallentamenti anche sulla direttrice Terralba/Torti per cantiere stradale, e nei pressi della rotatoria di via San Giovanni d'Acri per mancato assorbimento della viabilità portuale.

Intorno alle 8, rallentamenti in via Pra', all'altezza della rotatoria, per incidente stradale: coinvolto un uomo di 32 anni soccorso dalla Croce Verde Praese e portato in codice verde all'ospedale di Voltri.

Infine, per le 8,20, via Cornigliano è stata chiusa in direzione levante a causa di un altro incidente ancora avvenuto poco prima: i mezzi vengono deviati sulla Guido Rossa. Sul posto polizia locale, Misericordia Soccorso Genova, Croce d'Oro Sampierdarena e automedica del 118 Golf 4. Una persona è stata portata in ospedale in codice giallo. La strada è stata riaperta ai soli mezzi pubblici alle 8,33 e la viabilità è stata ripristinata verso le 9.

Non va meglio in autostrada, dove si registrano code da bollino rosso per cantieri e caos in tutte le direzioni, anche per tutte le auto che si sono riversate sulle carreggiate sperando di bypassare il traffico della viabilità ordinaria. In particolare si segnala 1 km sulla A26 in entrambe le direzioni, coda di 1 km tra Chiavari e Recco in entrambe le direzioni per lavori e traffico intenso in zona Aeroporto-Genova Est in entrambe le direzioni.