Morta sotto tir: sequestrati i cellulari e disposta l'autopsia

Proseguono le indagini dell'incidente mortale in cui ieri mattina ha perso la vita Mercedes Maria Moran Huayamave, 50 anni. La donna è stata investita da un tir in via Cornigliano mentre attraversava sulle strisce pedonali, insieme a lei un uomo che è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale; le sue condizioni sono stabili.

Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale guidati dal commissario Stefano Biggio e coordinati dal pm Paola Crispo, hanno sequestrato le immagini di videosorveglianza cittadine e sottoposto l'autista, A.S. di 42 anni nato in Marocco, all'alcol test che è risultato negativo, mentre si attendono i risultati degli esami tossicologici.

La procura ha anche disposto il sequestro del cellulare per capire se stesse armeggiando col il telefono al momento dell'impatto, inoltre è stato dato l'incarico per l'autopsia sul corpo della vittima. A.S. è indagato con l'accusa di omicidio e lesioni stradali.