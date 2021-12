Scontro tra furgone e apecar, in azione i vigili del fuoco

Violento scontro tra un apecar e un furgone martedì pomeriggio in corso Perrone.

Sulla dinamica dell'incidente stanno lavorando gli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi di legge e per governare il traffico. Il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente è scarificato per dei lavori di asfaltatura in programma in questi giorni, il mezzo a tre ruote dopo lo schianto è finito ribaltato su un fianco ma fortunatamente il conducente è uscito illeso dal veicolo così come l'autista del furgone.

Sul posto anche i vigili del fuoco impegnati a rimuovere i mezzi dalla carreggiata e a rimettere in sicurezza l'area.