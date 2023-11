Incidenti stradali: il Comune corre ai ripari tra strisce pedonali dinamiche e semafori t-red

Se il tasso di mortalità negli incidenti stradali a Genova è tra i più bassi d'Italia, è pur vero che i sinistri in generale sono aumentati: tanti, soprattutto, quelli che riguardano pedoni che stavano attraversando sulle strisce, o dovuti ad automobilisti che guidano distrattamente.

Nella giornata di martedì 7 novembre sono state presentate diverse interrogazioni sul tema (Francesco De Benedictis e Vincenzo Falcone di FdI, Federica Cavalleri di Liguria al Centro), e l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino ha fatto il punto della situazione: "Abbiamo avviato una serie di attività e campagne di sensibilizzazione, come 'Pensaci prima', che stanno portando buoni risultati con milioni di visualizzazioni e riscontri, soprattutto tra i più giovani. Continuano le attività di contrasto delle azioni scorrette alla guida e infine abbiamo riscontrato che nelle strade con tutor e semafori T-red sono diminuiti i sinistri e anche le sanzioni".

L'intervento di Falcone si è incentrato soprattutto su un attraversamento pedonale di via Rossini "nascosto" da un dosso: "Il Comune ha ricevuto un milione di euro dal ministero dei Trasporti - riferisce l'assessore alla Mobilità Matteo Campora - destinato alla messa in sicurezza e al miglioramento degli attraversamenti pedonali. Tra quelli individuati c’è anche quello di via Rossini ed entro gennaio 2024, probabilmente già entro dicembre 2023, è stato previsto un primo intervento di potenziamento della colata a freddo e della posa di vernice fluorescente. Poi valuteremo se sarà necessario prevedere anche una segnaletica luminosa o equipollente".

Sul fronte delle novità, sono pronti tre nuovi T-red, ancora da installare: è partita la comunicazione ai cittadini ed è previsto un periodo di prova per incentivare un comportamento corretto.

Per quanto riguarda invece l’illuminazione, è prevista l’installazione di sistemi lightguard system (strisce pedonali dinamiche) su tre attraversamenti: "Sono stati autorizzati dal ministero e ci sarà un anno di sperimentazione. A fine sperimentazione ci sarà la valutazione del ministero e saranno utilizzati su altri attraversamenti. A oggi questa tipologia sta dando ottimi risultati, essendo il passaggio dei pedoni dinamico e ben evidenziato. Entro gennaio i primi interventi".