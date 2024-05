Incidente stradale: colpisce auto e moto parcheggiate e poi scappa

Un gran botto, diversi veicoli parcheggiati danneggiati e poi il responsabile in fuga. È questo quello che diversi testimoni hanno raccontato dell'incidente stradale di questa notte, quando un automobilista ha colpito circa sei mezzi scappando subito dopo.

È successo verso mezzanotte e mezza in via Brignole De Ferrari: probabilmente svegliate dal rumore, alcune persone residenti in zona hanno osservato la scena dalla finestra e hanno chiamato i soccorsi.

Per fortuna nessun ferito ma il conducente dell'auto in questione, probabilmente dopo aver perso il controllo del suo mezzo autonomamente, ha scontrato sei mezzi parcheggiati - tra moto e auto - danneggiandoli, e poi dileguandosi.

Indagini in corso da parte della polizia locale per risalire al responsabile dell'incidente, anche con l'aiuto delle immagini delle telecamere di sorveglianza.