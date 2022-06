Cade dalla bici e sbatte la testa: gravissimo al San Martino

È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Martino di Genova un ciclista 50enne che, nel tardo pomeriggio di domenica 26 giugno 2022, si è schiantato sull'asfalto in via XXV Aprile a San Salvatore di Cogorno.

L'uomo, probabilmente privo del casco protettivo, ha perso il controllo del mezzo a due ruote per ragioni ancora da accertare e ha riportato un trauma facciale e cranico con otorragia.

Soccorso dal personale del 118, è stato portato nell'ospedale genovese con l'elicottero, in codice rosso. Nella mattinata di lunedì 27 giugno si trova in rianimazione al Monoblocco a causa di un importante trauma cranico facciale, con emorragia cerebrale. L'uomo è intubato.