Camion carico di ferro precipita in una scarpata, autista in elicottero al San Martino

Grave incidente questa mattina a Cogorno. Un camion che trasportava ferro è uscito di strada ed è precipitato in una scarpata, facendo un volo di quattro metri.

Sul posto, in via Renda, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l'ambulanza della Croce Verde di Carasco con l'automedica. L'autista è rimasto incastrato nella cabina e gravemente ferito: ha riportato diversi traumi alla testa e alle gambe.

Per l'uomo di 53 anni è stato quindi richiesto l'intervento dell'elicottero Grifo per trasportarlo il prima possibile all'ospedale San Martino in codice rosso. La strada è al momento chiusa per consentire le operazioni di soccorso e ripristinare, in seguito, la viabilità.