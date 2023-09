In bici sul marciapiede travolge pedone e lo manda all'ospedale

Nonostante il divieto di transito, un ciclista stava sfrecciando sul marciapiede e ha travolto un anziano mandandolo all'ospedale.

È successo a Cogoleto nel pomeriggio di sabato 30 settembre. Una splendida giornata ancora estiva che ha fatto riversare tantissime persone sul lungomare, ma qualcuno non si trovava nel posto giusto: l'uomo a bordo della bici non avrebbe dovuto occupare la strada per i pedoni considerato che la pista ciclabile esistente si interrompe all'altezza di Molo Speca.

Così l'anziano colpito è finito a terra e ha battuto la testa. È stato soccorso dai militi della Croce Oro di Sciarborasca che lo hanno trasportato in codice giallo, sempre cosciente, all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.