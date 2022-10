Schianto tra moto e auto a Cogoleto, 19enne grave trasportato in ospedale con l'elicottero

Incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì 18 ottobre a Cogoleto: in seguito a uno schianto tra auto e moto, in via Isnardi, il motociclista - un ragazzo di 19 anni - è stato portato all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso con politrauma e un severo trauma cranico.

Sul posto la Croce d'Oro di Sciarborasca, l'automedica del 118 Golf 5 e la polizia locale. Viste le condizioni del ragazzo, è stato deciso per il trasporto in ospedale con l'elicottero che è atterrato sulla via Aurelia - rimasta chiusa per qualche minuto - vicino alla zona Stoppani.

Inizialmente il codice era giallo ma poi, visto la gravità della situazione, è stato trasformato in rosso.