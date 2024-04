Doppio incidente nel pomeriggio: traffico in tilt sulla sopraelevata

Doppio incidente con conseguenze al traffico nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 aprile.

Poco dopo le 17 coda in sopraelevata a causa di un incidente in direzione levante che ha coinvolto una moto. Sul posto la Croce d'Oro di Sampierdarena e l'automedica Golf 4. Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto ferito un uomo di 63 anni.

Prima ancora, verso le 16, un tir è rimasto coinvolto in un incidente sul lungomare Canepa, in direzione levante dunque verso il centro. Due persone sono state portate con ferite non gravi, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Sul posto, le ambulanze della Croce d'Oro di Sampierdarena e dei Volontari Soccorso Fiumara.