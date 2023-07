Autostrade, non c'è pace: altro incidente sulla A12, code per mezzi in avaria e cantieri

Non c'è tregua per l'autostrada A12: oltre alla coda di 2 km nel tratto tra Recco e Nervi, dove domenica un pullman ha preso fuoco, con la galleria ancora da ripristinare e sotto sequestro, si è aggiunta mercoledì mattina verso le 10,30 un'altra coda di altri 2 km tra Genova Est e Recco, direzione Rosignano, causa incidente stradale. Sul posto, il personale di Aspi e la Croce Verde di Quarto che ha trasportato una persona in codice giallo all'ospedale San Martino.

I disagi per gli automobilisti non si fermano qui: anche sulla A10 intorno alle 10,30 si è sviluppata una coda di 3 km tra Genova Ovest e Pegli, direzione Ventimiglia, causa veicolo in avaria.

In più si segnala coda di 1 km tra Bolzaneto e Busalla, sulla A7, in direzione Milano, per un cantiere che ha previsto una riduzione di carreggiata.