Tris di incidenti: mattinata di code in autostrada

Mattinata di code e incidenti in autostrada. Traffico rallentato sul nodo genovese martedì 21 maggio 2024, diverse le situazioni critiche per chi è in viaggio.

A causa di un tamponamento tra un'auto e un furgone, avvenuto intorno alle ore 8 all'uscita di Genova Ovest sulla A7, si registrano due chilometri di coda e per chi arriva da Bolzaneto viene consigliata l'uscita a Genova Aeroporto.

Un secondo incidente è avvenuto più o meno alla stessa ora tra Pra' e Pegli sulla A10, una persona è stata portata in codice verde all'Evangelico di Voltri e sono segnalati tre chilometri di coda verso Genova.

Terzo incidente sulla A12, intorno alle ore 8:30, tra Recco e Nervi, anche in questo caso un chilometro di coda e mezzi di soccorso sul posto. Una persona è stata portata in codice giallo al San Martino.

Rallentamenti per traffico intenso anche in uscita a Pra', tra Genova Est e il bivio A12/A7 e sulla A10 tra Albisola e Savona per un veicolo in avaria.

