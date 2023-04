Altra sfilza di incidenti in autostrada: code e disagi

Dopo l'incidente che sta generando ancora diversi chilometri di coda in A26, nel primo pomeriggio si contano altri incidenti sulle strade genovesi.

Sulla A10, in direzione Ventimiglia, si è ribaltato un furgoncino poco dopo l'entrata di Genova Aeroporto e si è creata una coda di 3 km. Sul posto, i Volontari Soccorso Fiumara che hanno portato il conducente in ospedale a Voltri in codice giallo.

Altri disagi più a levante A7: coda tra Genova Ovest e bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per incidente, e coda tra A7 e A12 per incidente, in direzione Genova.