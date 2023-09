Incidente, auto in avaria e cantieri: mattinata di code in autostrada

Mattinata di code in autostrade tra incidenti e cantieri. La situazione più complicata è quella sulla A10 dove, mercoledì 13 settembre 2023 alle 8:30, sono segnalate auto incolonnate per cinque chilometri tra il bivio A10/A26 e Genova Pegli, a cui si aggiunge un ulteriore chilometro tra Arenzano e il bivio per la A26. Non si tratta di incidenti con feriti, ma i disagi per chi è in viaggio non mancano.

Problemi anche sulla A12 per un veicolo in avaria che ha causato, intorno alle 8:30, due chilometri di coda tra Recco e Nervi. Sulla A7, infine, sono i cantieri a creare rallentamenti, un chilometro di coda verso Serravalle tra Bolzaneto e Busalla.

Situazione simile anche sulla A26, causa lavori sono tre i chilometri di coda segnalati alle 8:45 tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Voltri.