Autostrada, furgone in fiamme sulla A10, 4 km di coda tra Varazze e il bivio per la A26

Pomeriggio difficile per gli automobilisti, che alle 16,20 sono rimasti bloccati nel traffico sull'autostrada A10 a causa di un furgone in fiamme tra Arenzano e il bivio per la A26, al km 16, direzione Genova.

Alle 17,30 la situazione non è ancora tornata alla normalità: il traffico non è più bloccato ma rimangono 4 km di coda.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il soccorso meccanico.