Doppio incidente, traffico in tilt in autostrada in entrambi i sensi

Doppio incidente nel pomeriggio di martedì 19 settembre sull'autostrada A10, con code e traffico in tilt in entrambi i sensi.

In direzione Genova, verso le 17 un'auto si è girata di traverso bloccando completamente la corsia che, dopo il ponte di San Giorgio, porta all'uscita di Genova Ovest. Sul posto la Pubblica Assistenza Molassana che ha portato una persona in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. Si è formata una coda di 2 km.

In direzione Ventimiglia, invece coda di 5 km tra il bivio con la A7 e Genova Pegli. Verso le 15, un'automobilista di 50 anni si è sentita male ed è stata portata in arresto cardiocircolatorio all'ospedale San Martino, in codice rosso. Due ore dopo, nello stesso tratto, incidente stradale per fortuna senza feriti gravi: sul posto la Croce Verde di Sestri, ma le persone coinvolte hanno rifiutato il trasporto.

Presente anche personale di Autostrade.