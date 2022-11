Incidenti, veicoli in avaria e cantieri: caos in autostrada e sulla sopraelevata

Lunedì difficile per le autostrade liguri e la sopraelevata, tra incidenti, auto in avaria che hanno provocato code e cantieri sulle carreggiate che segnano un faticoso ritorno alla quotidianità dopo il weekend.

Per quanto riguarda la sopraelevata, incidente verso le 8 in direzione levante: è stato coinvolto un motociclista, soccorso dalla Croce d'Oro di Sampierdarena, chiamata all'inizio in codice giallo, e che ha portato il centauro in codice verde all'ospedale Galliera. Per fortuna dunque conseguenze non gravi per la persona coinvolta, anche se a risentirne è stato il traffico.

Situazione più complessa sulle autostrade dove si registrano code ovunque: sulla A10 si registra "bollino rosso" tra Pegli e il bivio A10/A26 a causa di un veicolo in avaria, in direzione Ventimiglia. Per lo stesso motivo, la coda si ripercuote anche sulla A26, con coda di 1 km tra il bivio Genova-Ventimiglia e Masone, in direzione Gravellona Toce. Anche per chi arriva dalla parte opposta non c'è pace: sempre sulla A26, ma questa volta in direzione Genova, code a tratti tra Ovada e il bivio A26/A10 per lavori.

Sempre sulla A10, coda tra Pegli e il bivio con la A7 per traffico intenso. Infine, sulla A7 si segnala coda tra Bolzaneto e Sampierdarena (direzione Genova) a causa del traffico intenso sulla viabilità ordinaria che si riflette anche sulle autostrade.

Coda anche tra la A12 (Genova Est) e la A7, in direzione Genova, per traffico intenso. Anche in senso opposto non mancano i disagi: in direzione Milano, sulla A7, coda in uscita a Bolzaneto proveniendo da Genova.

Sulla A12, 2 km di coda tra Recco e Chiavari, in direzione Rosignano, per lavori.

Infine, per chi da Savona si sposta in direzione Genova, sulla A10 si registra coda di un km tra Celle Ligure e Varazze sempre per lavori.