Autostrade, pomeriggio di code chilometriche tra incidenti e cantieri

Pomeriggio difficile, quello di venerdì 1 marzo, sulle autostrade genovesi a causa di una serie di incidenti e di code per cantieri. Il tutto complicato dalla pioggia che rende la viabilità più difficile.

Verso le 17.30, tra l'allacciamento A10/A7 e Pegli, in direzione Ventimiglia, si registra una coda di 4 km per incidente. Il traffico, per lo stesso motivo, è molto rallentato anche per chi arriva da Milano.

Per fortuna non si tratta di un incidente grave: sul posto è intervenuta la polizia stradale insieme al personale di Aspi e all'ambulanza dei Volontari Soccorso Fiumara, ma le due persone coinvolte non hanno avuto bisogno di essere trasportate in ospedale.

Sul fronte dei cantieri non va meglio: altra coda di 4 km questa volta per lavori sulla A7, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla A26, coda di 3 km tra Masone e Ovada sempre per lavori.