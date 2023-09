Cisterna rovesciata in A10: nottata di lavoro per i pompieri, ancora code

Nottata intensa per i vigili del fuoco. Non solo gli interventi causa maltempo per alberi caduti, frane e allagamenti, ma anche il proseguo delle operazioni sull'autostrada A10. Nella mattinata di giovedì 21 settembre si era rovesciata una cisterna di gpl all'altezza di Cogoleto, in direzione Genova. Situazione che, unita a un altro incidente, aveva mandato in tilt il traffico con chiusure e code chilometriche.

I pompieri hanno lavorato tutta la notte e sono ancora sul posto nella mattinata di venerdì 22 settembre, perché l'intervento tecnico è molto impegnativo. Per poter movimentare la cisterna, e liberare la sede stradale, si è reso necessario un travaso del prodotto tra l'autocisterna incidentata e una vuota. Essendo il mezzo adagiato su un fianco non si è potuto utilizzare, secondo le ordinarie condizioni, il sistema di valvole e raccordi e, soprattutto, non è stato possibile usare il gruppo pompa dell'autocisterna incidentata. Si è reso necessario il coinvolgimento di Vigili del Fuoco di Torino e Milano che, con sistema esterno, hanno proceduto alle operazioni di travaso. La parte terminale delle operazioni, che precedono il raddrizzamento, consistono nel bruciare i residui di gas e bonificare la cisterna con azoto. Le operazioni di rimozione della cisterna e di riapertura del transito saranno a carico delle Autostrade.

Nel tratto di A10 rimane chiusa l'uscita di Arenzano in direzione Genova, Autostrade consiglia di utilizzare quella di Varazze. Segnalati tre chilometri di coda tra Celle e Arenzano.