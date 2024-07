Ciclista travolto da auto, in ospedale con l'elicottero in gravi condizioni

Stava pedalando in sella alla sua bici quando è stato travolto da un'auto. È successo poco prima delle 15 a Lavagna, in via Moggia.

Il ciclista, un uomo di 75 anni, è stato trasportato dalla Croce Rossa di Cogorno e dall'automedica Tango 1 fino alla piazzola di Cogorno: qui, è stato portato all'ospedale San Martino in codice rosso, il più grave, dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco, con svariati traumi.

Sul posto anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente.