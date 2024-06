Gabbiano attacca ciclista, che finisce in ospedale

Da minaccia che aleggia sopra la testa a reale pericolo. Questo ha rappresentato un gabbiano per un ciclista, che si trovava in via V Maggio a Quarto poco prima delle 8 di domenica 9 giugno 2024.

Il volatile ha attaccato l'uomo di 47 anni, che è finito a terra. Alcuni passanti che hanno assisto alla scena, hanno dato l'allarme e sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde di Quinto, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso.

A riferire agli agenti la dinamica dell'accaduto è stato lo stesso ciclista, che è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

