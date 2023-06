Ciclista travolta da auto: resta in rianimazione, prognosi riservata

Resta ricoverata presso la rianimazione del Monoblocco del San Martino la donna di 64 anni rimasta vittima di incidente stradale in bicicletta in via Buozzi, a Dinegro. L'ospedale ha spiegato che la prognosi rimane riservata. L'incidente era avvenuto intorno alle ore 12 di martedì 6 giugno 2023 in piazza Dinegro a Genova, la donna in sella alla bicicletta sarebbe stata tamponata dall'auto e poi trascinata per diversi metri.

Il San Martino ha anche fornito aggiornamenti sullo schianto frontale tra un'auto e un bus, incidente avvenuto intorno alle 13.20 di martedì 6 giugno 2023 in via Donato Somma a Nervi. Dimessi, con 5 giorni di prognosi l'autista dell'autobus, un uomo di 30 anni, e con 4 giorni di prognosi una passeggera, una donna di 44 anni. Attualmente ricoverata nel reparto di Osservazione breve intensiva (Obi) del pronto soccorso, con 10 giorni di prognosi, la passeggera della macchina, una donna di 38 anni che ha riportato alcune contusioni.

È stata invece dimessa con cinque giorni di prognosi la donna di 60 anni rimasta vittima di aggressione da parte di un cinghiale in via Padre Semeria.