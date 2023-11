Ciclista 20enne tampona auto: in codice rosso all'ospedale

Una ciclista di 20 anni ha tamponato un'automobile a Recco, in via Biagio Assereto, ed è finita in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova. Forse la ragazza non si è accorta che l'auto che la precedeva si stava fermando ed è andata a sbattere con violenza sul lunotto, ferendosi al volto.

Sul posto, poco dopo mezzogiorno di sabato 11 novembre 2023, è stata inviata un'ambulanza della Croce Verde Recco e l'automedica Golf 6, dopo i primi soccorsi in strada è stato disposto il trasferimento in codice rosso, il più grave, al San Martino.

In via Assereto è arrivata anche la polizia locale per accertamenti sulla dinamica e gestione del traffico.