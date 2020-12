Val Fontanabuona, perde il controllo dell'auto e precipita per 5 metri

Incidente nella serata di giovedì in località Cichero, in val Fontanabuona, dove un'auto è uscita di strada precipitando in una scarpata per 5 metri

Al volante un trentenne che è stato soccorso da 118 e vigili del fuoco e, vista la gravità delle ferite, accompagnato all'ospedale San Martino.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto, sul posto anche i carabinieri.