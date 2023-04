Schianto auto-moto in Fontanabuona, marito e moglie in ospedale

Giro in moto concluso in ospedale per marito e moglie, rimasti vittima di un incidente, avvenuto lungo la strada statale 225 della Fontanabuona all'altezza di Cicagna poco dopo le 18 di domenica 2 aprile 2023.

Sul posto sono intervenute l'automedica Tango 1 e due ambulanze, rispettivamente della Croce Rossa di Cicagna e di Gattorna. I due feriti sono stati portati entrambi in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Sul posto anche carabinieri di Cicagna per le indagini del caso e per regolare la circolazione. Stando alle prime informazioni, la moto, proveniente da Chiavari, si sarebbe scontrata contro l'auto, che si stava immettendo sulla strada statale. Ma la dinamica è ancora al vaglio.