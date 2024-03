Schianto frontale: strada chiusa e diversi feriti tra cui anche un bambino

Incidente stradale in via Rubens, tra Voltri e Vesima, nel primo pomeriggio del giorno di Pasqua, domenica 31 marzo. Si è trattato di un frontale tra due auto e sono rimaste ferite sette persone tra cui un bambino di 9 anni. Via Rubens è stata chiusa al transito per permettere il passaggio dei soccorsi e consentire i rilievi della polizia locale che dovrà fare luce sulle cause dello schianto.

È successo poco prima delle 15: sul posto la Croce Verde Praese, la Misericordia Ponente Soccorso, la Croce Rossa Ponente e l'automedica Golf 5.

Per quanto riguarda le condizioni dei feriti - due su un'auto e cinque nell'altra - il bambino è stato portato al Gaslini accompagnato dalla madre che sarà sottoposta poi agli accertamenti del caso, poi due persone sono state accompagnate al Galliera, una al pronto soccorso di Voltri e infine altre due al Villa Scassi. Risultano tutti in codice giallo.

A prestare soccorso anche i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha chiuso la strada, importante arteria di collegamento tra Genova e il ponente.

Chiusa al transito anche via Reti per allagamento

Per quanto riguarda la situazione del traffico, si segnala inoltre che verso le 14 via Reti è stata interessata da una copiosa fuoriuscita di acqua dal manto stradale causata con tutta probabilità dalla rottura di un tubo, ed è stata chiusa al transito.

Non sono i primi disagi sul fronte della viabilità che si registrano in giornata: questa mattina problemi tra viale Brigata Bisagno e corso Buenos Aires a causa della presenza di sostanza oleosa sulla carreggiata, mentre sulla sopraelevata traffico a causa di un veicolo in avaria intorno alle 11,30.

