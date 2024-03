Incidente mortale a Chiavari, vittima un motociclista

Un uomo di 73 anni è morto in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 16 di sabato 9 marzo 2024 in via Piacenza a Chiavari.

L'uomo viaggiava in sella a un mezzo a due ruote, quando, per ragioni da chiarire, è finito a terra, riportando diversi traumi. Nell'incidente risulta coinvolta anche un'auto, il cui ruolo è in fase di accertamento.

Sul posto, oltre alla polizia municipale di Chiavari, sono intervenute l'automedica Tango 1 e due ambulanze della Croce Verde di Chiavari. Il medico ha tentato di rianimare l'uomo, purtroppo invano. La persona alla guida dell'auto è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna in codice verde.

Indagini in corso per tentare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

