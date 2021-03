Pedone investito da un'auto a Chiavari, è grave

L'uomo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino a bordo dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco

Grave incidente stradale intorno alle 17 di lunedì 15 marzo 2021 in via Colonnello Franceschi a Chiavari. Un'auto ha investito un pedone. Le condizioni dell'uomo sono parse subito serie, per questo è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Il ferito è stato trasportato con l'ambulanza alla pista di Cogorno, dove è atterrato l'elisoccorso. L'uomo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi del caso.