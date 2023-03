Incidente in autostrada e veicolo in avaria, 10 km di coda

Disagi al traffico in città, ma non solo nella mattinata di giovedì 2 marzo 2023. Alle ore 9 circa, sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante, nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo verso Genova, si registravano 4 km di coda a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all'altezza del km 30.

L'incidente, "avvenuto in corrispondenza di un cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato" spiegano da Autostrade, ha visto coinvolte due autovetture, non si registrano feriti.

A causa dei soliti curiosi, che rallentano in prossimità dello scontro per vedere che cosa è successo, in direzione Livorno, per lo stesso incidente si registrano 2 km di coda.

Mentre gli incolonnamenti per l'incidente andavano diradandosi, un mezzo pesante in avaria poco distante ha fatto di nuovo da 'tappo' e la coda è tornata a salire fino a raggiungere i 10 km. Il traffico transita su una corsia.