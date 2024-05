Schianto sul lungo Entella, giovane portato in elicottero al San Martino

Due motociclisti sono rimasti feriti in altrettanti incidenti stradali, avvenuti nel pomeriggio di sabato 18 maggio 2024, il primo a Montoggio e l'altro a Chiavari.

Nel secondo caso una moto e un'auto si sono scontrate per cause in via di accertamento in viale Kasman poco dopo le 19.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 1, un'ambulanza della Croce Verde di Chiavari, oltre a polizia municipale e vigili del fuoco anche con l'elicottero Drago.

Il ferito, un giovane di circa trent'anni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in elicottero.