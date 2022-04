Pedone investito a Chiavari, portato in ospedale in elicottero

Un uomo è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Parma tra Chiavari e Carasco, all'altezza delle curve di San Lazzaro, poco prima delle 10.30 di giovedì 14 aprile 2022.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Verde di Carasco e l'automedica. Il pedone investito è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito alla piazzola di Cogorno e da lì caricato a bordo dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Ripercussioni sul traffico. In mattinata un altro incidente, avvenuto all'altezza di Pieve Ligure, ha provocato una lunga coda sull'Aurelia. Ieri invece un 39enne è stato investito a Chiavari ed è morto in serata in ospedale.