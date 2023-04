Schianto contro un albero, restano gravissimi i due 23enni arrivati in elicottero al San Martino

Restano in gravi condizioni i due ragazzi arrivati in elicottero da Chiavari a seguito di incidente in auto.

Entrambi 23enni e in prognosi riservata, sono ricoverati uno nel punto di rianimo del pronto soccorso, l'altro nella rianimazione M3 del monoblocco. Si sono schiantati ieri sera, sabato 22 aprile, in viale Kasman a Chiavari contro un albero con un'auto di grossa cilindrata. Il veicolo prima ha urtato il marciapiede spartitraffico poi, fuori controllo, ha attraversato le due corsie che portano verso Carasco fino a finire la sua corsa contro un albero.

Sul posto erano intervenuti i volontari della Croce Verde di Chiavari e della Croce Rossa di Cogorno, oltre al personale medico del 118 e i vigili del fuoco. Le condizioni erano parse subito gravissime ed era stato richiesto l'arrivo degli elicotteri per un trasporto più veloce in ospedale.