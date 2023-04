Esce di strada e si schianta contro un albero: due feriti gravi

Bruttissimo incidente stradale in centro a Chiavari, in viale Sergio Kasman, intorno alle ore 18:20 di sabato 22 aprile 2023. Dalle prime informazioni raccolte si tratterebbe di un'automobile uscita di strada e finita contro un albero con due giovani di 25 anni feriti e trasportati in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova con l'elisoccorso.

Il 118 ha inviato sul posto le ambulanze della Croce Rossa di Cogorno e della Croce Verde di Chiavari oltre alle due automediche Tango 1 e Tango 2. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Genova e Chiavari che hanno dovuto tagliare le lamiere per estrarre i due feriti (conducente e passeggero) e domare un principio di incendio dal vano motore. Entrambi incoscienti, i due ragazzi sono stati intubati e trasportati d'urgenza con i due elicotteri Drago e Grifo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

Presenti sul posto anche le pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato per i necessari rilievi e accertamenti.