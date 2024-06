Anziano investe una donna sulle strisce, saluta con la mano e se ne va

Un anziano di 84 anni, residente in Spagna, è stato rintracciato e denunciato dalla polizia. L'uomo, alla guida di un'automobile con targa spagnola, ha investito una donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali di Corso de Michiel a Chiavari. Poi se ne è andato, come nulla fosse.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 13:20 di venerdì 28 giugno 2024, sebbene l’auto non viaggiasse a forte velocità, la vittima è stata scaraventata a terra. Il guidatore, accorgendosi dell’accaduto, è tornato indietro, ha fatto un gesto di scuse con la mano e, vedendo che la donna si stava rialzando, ha continuato la sua marcia. La signora, zoppicando si è recata presso il commissariato di Chiavari per denunciare il fatto, dopodiché è andata al pronto soccorso da dove è stata dimessa con 6 giorni di prognosi.

Gli agenti del commissariato, dopo aver visualizzato le telecamere cittadine, si sono messi alla ricerca del veicolo, trovandolo parcheggiato indebitamente in una zona di sosta per disabili e con il paraurti anteriore sinistro spaccato. Al proprietario dell’auto, rintracciato presso l’abitazione di alcuni parenti, è stata ritirata la

patente. L'anziano è stato anche multato per non essersi fermato davanti a una persona che stava attraversando la strada sulle strisce, per non avere in auto la carta di circolazione e per divieto di sosta.

